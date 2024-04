Cosenza: infermiere trovato morto in ospedale

Un infermiere fuori servizio è stato trovato morto nell'ospedale di Cosenza, dove si trovava per una fisioterapia. I familiari presentano un esposto ai carabinieri.

Si trovava nella struttura per una fisioterapia e non per prestare servizio.

Stando alle informazioni raccolte dai carabinieri, a cui i familiari hanno presentato un esposto, l’infermiere si sarebbe sentito male mentre era in attesa della seduta di fisioterapia, accasciandosi a terra.

Poco dopo, ne è stato accertato il decesso ma la sua famiglia ha chiesto l’autopsia per capire cosa sia successo realmente.

Chi era l’infermiere morto a Cosenza

La vittima si chiamava Mario Tarasi e aveva 53 anni. L’infermiere morto tragicamente nell’ospedale di Cosenza era molto conosciuto in zona e molto stimato dai colleghi per il suo senso del dovere e la generosità.

L’infermiere lavorava nel reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale dell’Annunziata. Sul suo profilo Facebook sono comparsi tantissimi messaggi di dolore e cordoglio da parte di amici e colleghi.

Del caso si sta occupando la procura di Cosenza, che come primo passo interrogherà quanti erano presenti in quegli istanti, valutando anche le operazioni di soccorso, che al momento sembrerebbero essere state effettuate tempestivamente.

Per ora la morte di Mario rimane avvolta nel mistero e tutti, specialmente chi gli era vicino, vogliono sapere come sono andate le cose.