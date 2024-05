Incidente sulla via del Mare a Ostia, in provincia di Roma. Un uomo è stato investito alle 5 del mattino di oggi, 8 maggio, da un furgone. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.

Incidente mortale a Ostia

Non è ancora stato identificato l’uomo che questa mattina ha perso la vita a Ostia, in provincia di Roma. Stava percorrendo la via del Mare in direzione Ostia, quando all’altezza del chilometro 10.250, è stato investito da un furgone.

Era senza documenti e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire chi sia l’uomo. Erano le 5 del mattino quando è avvenuto l’impatto mortale e sul posto si trovano ancora gli agenti per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica, con l’aiuto delle telecamere di zona.

Incidente di Ostia: le indagini

Un incidente terribile quello di cui parliamo oggi, di cui ancora non si conosce la dinamica precisa. Sappiamo solo che alla guida del furgone Transporter c’era un italiano di 57 anni che si è fermato subito dopo l’impatto per dare i primi soccorsi all’uomo.

Purtroppo le ferite erano troppo gravi e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, è morto poco dopo.

In zona sono arrivati anche gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale id Roma.

Nel tratto interessato, al momento il traffico procede in senso unico alternato e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’incidente e dare un nome alla vittima.