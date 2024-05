L’ennesima vita è stata spezzata a causa di un incidente stradale. Questa volta è successo a Villa Castelli, lungo il tratto stradale Brindisi-Taranto dove una donna è morta prematuramente all’età di 56 anni. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e, la situazione sarebbe ancora in aggiornamento.

Scontro tra furgone e auto a Villa Castelli: morta una donna di 56 anni

Stando a quanto riporta la testata BrindisiReport, l’impatto è avvenuto nella prima mattinata di mercoledì 8 maggio, intorno alle ore 7. I due mezzi coinvolti nell’incidente, un furgone Daily e una Fiat Stilo si sono scontrati sulla strada statale 7 in direzione Taranto, all’altezza dell’uscita per Villa Castelli. Per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare.

L’intervento dei soccorsi

Nell’incidente, oltre alla donna 56enne che è deceduta nell’impatto sono state coinvolte altre due persone che sono rimaste ferite, ma che erano fortunatamente coscienti. Sul luogo dello scontro è stato richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118, così come quello dei vigili del fuoco che si sono adoperati per mettere in sicurezza l’area interessata. Intervenuti infine anche i carabinieri che sono arrivati sul posto con un’aliquota radiomobile da Francavilla Fontana.