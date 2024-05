Verona, uomo si getta nel fiume Adige per sfuggire alla polizia: al via le ricerche

Verona, uomo si getta nel fiume Adige per sfuggire alla polizia: al via le ri...

A Verona un uomo si sarebbe gettato nel fiume Adige per sfuggire alle volanti della polizia. Questo è il racconto fornito dall’unico testimone che era presente mentre si sono svolti i fatti, a quanto pare l’individuo scomparso stava tentando di scassinare un bar insieme ad altre due persone, anche queste fuggite dopo essere state scoperte dalle forze dell’ordine.

Ricerche avviate per ritrovare l’uomo

Stando a quanto condiviso dal testimone, un gruppo di tre persone era impegnato a scassinare la porta di un bar che si trovava in un parco giochi. Un piano che non è andato però a buon fine perché sul posto sono arrivate le volante della polizia che hanno messo in fuga il trio, ed è proprio a questo punto che uno dei fuggitivi, per evitare di essere preso, si è gettato nel fiume Adige.

Al momento i Vigili del fuoco si sono messi in moto per dare il via alle ricerche dell’uomo, sul posto sono intervenute due squadre da sette uomini accompagnate dai sommozzatori, arrivati da Vicenza. Il testimone ha anche rivelato che l’uomo che si è gettato nel fiume ha annaspato per qualche tempo nel tentativo di raggiungere la riva per poi scomparire completamente tra i flutti.