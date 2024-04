In seguito al violento impatto con il suolo l'uomo è andato in arresto cardiaco, risultatogli fatale

Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro, colpito da una gru, a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone.

Il tragico incidente

Il tragico episodio è avvenuto oggi, 30 aprile, negli spazi di un allevamento di animali domestici, in via Kennedy. L’uomo, trevigiano di 69 anni, lavorava per una ditta esterna incaricata dei lavori edili. All’allevamento la vittima, addetto alla movimentazione di una gru sistemata su un camion, è stato colpito dalle forche dello stesso macchinario, con le quali stava sollevando dei materiali.

I vani tentativi di salvataggio

L’uomo, una volta colpito dalle forche, è stato scaraventato a terra. Il violento impatto con il suolo lo ha mandato in arresto cardiaco ed è stato questo a risultargli fatale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del pronto soccorso. Anche un elicottero sanitario è stato inviato all’allevamento, purtroppo però per il 69enne non c’è stato nulla da fare.