Filippo si opera per dimagrire: morto dopo una settimana

Il ragazzo aveva concluso con successo la sua operazione per dimagrire: morto dopo un malore una settimana più tardi

Il giovane Filippo aveva deciso di cambiare la sua vita e si era assunto il rischio di ricorrere ad un’operazione che avrebbe potuto migliorarla per sempre, ma anche metterla in pericolo. La sleeve gastrectomy, infatti, gli avrebbe permesso di scendere abbondantemente sotto il suo peso, ma ad una settimana dall’operazione il 20enne ha perso la vita.

Dall’operazione di sleeve gastrectomy era passata ormai una settimana e Filippo sembrava stare bene. Ad un tratto, però, il ragazzo che aveva deciso di operarsi in una clinica di Arezzo dopo che il suo peso era arrivato a superare i 160 chili, si è sentito male. Pochi giorni dopo la gastrectomia parziale, infatti, Filippo a seguito di alcuni dolori addominali era stato all’ospedale San Carlo di Nancy. Dopo essere stato dimesso, senza particolari problemi ravvisati, il 20enne è stato colpito da un malore.

Si apre il fascicolo di indagine

Questa volta, per Filippo non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo era stato accompagnato al Policlinico Gemelli, ma dopo nemmeno un’ora dal ricovero si è spento. Il padre del ragazzo ha già sporto denuncia, mentre le indagini sono partite. L’autopsia sul corpo del giovane farà luce su quanto successo ed evidenzierà eventuali mancanze dei medici che hanno avuto in cura Filippo.