Incidente Costiera Amalfitana, scontro tra moto e auto: feriti soccorsi dall’elisoccorso

Incidente in Costiera Amalfitana, scontro tra moto e auto: elisoccorso sul posto

L'incidente avvenuto in Costiera Amalfitana causato da uno scontro tra è apparsa subito grave a causa dei traumi riportati dalle persone coinvolte nel sinistro, ha indotto gli automobilisti che sopraggiungevano a chiedere un intervento immediato

Un grave incidente è avvenuto in Costiera Amalfitana, precisamente a Positano, nella località Laurito, intorno alle 14:30. Due veicoli si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Uno dei veicoli coinvolti trasportava due persone, apparentemente di nazionalità straniera, l’incidente è avvenuto tra due ragazzi in scooter che sarebbero finiti contro una Fiat 500, apparso subito grave a causa dei traumi riportati dai coinvolti, spingendo gli automobilisti di passaggio a richiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta rapidamente l’eliambulanza del 118, che ha calato il personale medico sulla statale amalfitana 163 utilizzando un verricello, con il supporto di uno specialista del soccorso alpino.

I feriti sono stati stabilizzati sul luogo dell’incidente e successivamente trasferiti all’ospedale di Salerno per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato un notevole blocco del traffico sulla statale, per garantire la sicurezza durante l’intervento di soccorso, alcuni veicoli sono stati posti di traverso sulla carreggiata, interrompendo la circolazione. Questo ha permesso ai soccorritori di operare in sicurezza, consentendo all’elisoccorso di svolgere il suo compito con efficienza.