Barletta, bambina di 8 mesi muore in un incidente d'auto

Una bambina di otto mesi è deceduta questa mattina all’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, dopo essere stata vittima di un tragico incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 19 maggio, sulla Strada Statale 16 all’altezza di San Ferdinando di Puglia nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime ricostruzioni l’auto su cui viaggiava la famiglia, residente a Trani ma originaria di Orta Nova, ha perso il controllo e si è schiantata contro un guardrail, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Barletta, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Al momento non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli.

La corsa in ospedale

La piccola, di appena otto mesi, è stata trasportata d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale, dove è stata ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione. La bambina aveva un grave trauma cranico e le sue condizioni sono apparse subito molto critiche, tanto che si è dovuto optare per il coma farmacologico indotto. La madre è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Andria, mentre il padre e la sorellina di cinque anni sono stati trasferiti all’ospedale di San Pio.