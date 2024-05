Una caduta di quasi dieci metri per la dozzina di persone che, nel corso della serata di ieri, si trovavano su una delle giostre del Luna Park di San Severo che, con tutta probabilità, ha subito un guasto. I 12 rimasti feriti, sono stati curati dai medici del 118, mentre le autorità hanno iniziato le indagini.

Incidente al Luna Park: crollo della giostra a San Severo

In occasione della festa patronale della città, il comune di san Severo ha deciso di acconsentire all’allestimento di un Luna Park in via Fortore. Una serata di giochi e divertimenti, interrotta sul più bello da uno spaventoso incidente. Sì, perché una giostra del tipo sali-scendi ha avuto un guasto e ha messo in pericolo la vita di 12 persone. I ragazzi (9 su 12 presenti in quel momento sul gioco erano minorenni), si erano appena seduti sui rispettivi seggiolini, quando il cavo che teneva il carrello si sarebbe sganciato. Una caduta di quasi dieci metri ha ferito i 12 presenti sulla giostra.

Incidente al Luna Park: si indaga sulle cause

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che hanno fornito tutte le cure del caso ai ragazzi feriti. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta già indagando sulle cause dell’incidente, mentre la giostra è stata posta sotto sequestro.