Ilaria Salis, l'appello del padre: "Non andate davanti al carcere"

Il padre di Ilaria Salis è preoccupato per l'incolumità della figlia ancora detenuta nel carcere di Budapest

Roberto Salis, padre dell’attivista Ilaria Salis, l’attivista milanese incarcerata a Budapest, ha lanciato un vero e proprio appello affidandosi ai microfoni dell’Ansa. L’uomo ha parlato dei domiciliari di Ilaria e ha fatto una richiesta ai giornalisti per timore che qualcosa di male possa ancora accadere alla figlia.

Ilaria Salis, parla il padre: l’appello ai giornalisti

“Chiediamo a tutti i giornalisti di non presentarsi davanti al carcere dove è detenuta Ilaria perché ci sono forti timori per la sua sicurezza e quindi, quando uscirà, andrà nel suo domicilio in modo riservato” – così Roberto Salis, padre dell’attivista milanese detenuta nel carcere di Gyorskocsi Utca a Budapest, ha parlato all’Ansa, facendo un’espressa richiesta ai giornalisti. “Chiediamo ai giornalisti che sono stati sempre sensibili e comprensivi di capire la situazione e di garantire la sicurezza a Ilaria e alle persone che sono a lei vicine” – ha spiegato ancora Roberto.

Ilaria Salis, parla il padre: i domiciliari

Come sappiamo, solo pochi giorni fa, il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso dei legali di Ilaria Salis e l’insegnante potrà così andare ai domiciliari. “Ilaria è entusiasta di poter finalmente uscire dal carcere e noi siamo felicissimi di poterla finalmente riabbracciare” – aveva commentato Roberto Salis una volta venuta fuori la notizia.