Polizia di Trieste: chiude il bar "Evolution" per 30 giorni

Il Questore di Trieste ha emesso un provvedimento di chiusura per 30 giorni del “Bar Evolution” situato in viale D’Annunzio, motivando tale decisione per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, la somministrazione di alimenti e bevande è stata sospesa, e due individui sono stati messi agli arresti domiciliari.

L’intervento della Squadra Mobile ha rivelato che all’interno del locale avveniva il traffico di sostanze stupefacenti, inclusi cocaina, ecstasy e hashish. Si è constatato che il bar era frequentato da individui che facevano un uso eccessivo di alcol e droghe, nonché da soggetti con precedenti penali.

Il provvedimento di chiusura del “Bar Evolution” è stato emesso in ottemperanza alla normativa prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di contrastare efficacemente le attività illegali e preservare l’incolumità dei cittadini.

La decisione del Questore evidenzia l’impegno delle autorità nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e nell’affrontare i problemi legati al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi pubblici frequentati da una clientela vulnerabile.

La chiusura temporanea del “Bar Evolution” invia un chiaro messaggio alle attività che violano la legge e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini: le autorità sono pronte ad intervenire con fermezza per tutelare il benessere della collettività.