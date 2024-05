Matteo Falcinelli torturato, gli USA rivelano: polizia di Miami ha aperto indagine interna

Sul caso di Matteo Falcinelli, cittadino italiano che ha subito delle torture da parte della polizia americana, ha avuto modo di parlare un portavoce del Dipartimento di Stato USA, rivelando che comprendono le preoccupazioni sull’arresto portate avanti dal governo italiano e che la polizia di Miami ha aperto un’indagine interna per far luce sulla vicenda.

Un indagine per trovare risposte

Stando a quanto dichiarato dal portavoce del Dipartimento di Stato USA, il paese riconosce le preoccupazioni sull’arresto sollevate sia dal governo italiano che dalla famiglia di Matteo Falcinelli e, proprio a tal proposito, la polizia di Miami avrebbe aperto un’indagine interna per fare chiarezza su quanto avvenuto, concludendo con la promessa di monitorare l’intera operazione.

Questa è la prima dichiarazione ufficiale da parte degli Stati Uniti dopo le reazioni seguite alla notizia delle torture subite da Falcinelli. Il portavoce ha poi aggiunto che il Dipartimento di Stato lavora per garantire che le forze dell’ordine rispettino gli obblighi legali in “notifica e accesso consolare quando cittadini stranieri sono detenuti negli Stati Uniti, in conformità con la legge nazionale applicabile e in conformità con gli obblighi internazionali“.

In ogni caso le immagini riprese dalle bodycam degli agenti di polizia parlano chiaro, il ragazzo dopo aver sfiorato il distintivo di uno dei poliziotti è stato spinto a terra e ammanettato.