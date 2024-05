Vlasta Studenicova, la madre del giovane arrestato a Miami Matteo Falcinelli, ha parlato all’Ansa, spiegando le sue sensazioni dopo aver visto che cosa è successo al ragazzo. La donna si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo.

Intervista alla mamma di Falcinelli: le impressioni dopo le immagini

“Io sono rimasta letteralmente scioccata dalle immagini delle bodycam” – spiega una scossa Vlasta Studenicova ai microfoni dell’Ansa – “Le abbiamo avute il 15 aprile, non le abbiamo viste subito ma abbiamo aspettato perché era il momento della verità“. “A veder quella ripresa dalla tortura, mi sono sentita male. Gli hanno fatto una cosa disumana, che mi ricordo di aver visto a scuola quando ci facevano vedere film di come la Gestapo torturava i prigionieri nei campi di concentramento. Hanno superato ogni limite”.

Intervista alla mamma di Falcinelli: strascichi psicologici

Quello che è successo ha inevitabilmente lasciato degli strascichi non solo nella psiche della mamma di Matteo, ma soprattutto nel ragazzo stesso: “E’ un ragazzo che non ha mai avuto un problema psichiatrico, mai pensieri suicidi” – chiarisce la Studenicova, parlando delle difficoltà che sta vivendo suo figlio. Ora Falcinelli è atteso dal rientro in Italia, che dovrebbe avvenire a breve. Il suo ritorno negli Stati Uniti è previsto, invece, tra qualche settimana.