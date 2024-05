La zona artigianale Piani a Bolzano è stata colpita da un vasto incendio. La sede dell’azienda Alpitronic è in fiamme e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio.

Terribile incendio a Bolzano: scuola evacuata

Un incendio è scoppiato nella zona artigianale Piani a Bolzano, intorno alle 9.15 di oggi, mercoledì 8 maggio. Una grande colonna di fumo si è alzata sulla città, ma per il momento le dinamiche sono ancora da accertare. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Bolzano e dintorni. Una scuola superiore che si trova nelle vicinanze del luogo dell’incendio è stata evacuata.

Terribile incendio a Bolzano: in fiamme l’azienda Alpitronic

In fiamme l’intero stabilimento dell’Alpitronic, azienda che produce colonne di ricarica per auto elettriche. Il rogo è scoppiato in una zona in cui sono in corso dei lavori di ristrutturazione ma le fiamme si sono propagate in fretta. Per il momento non risultano vittime o feriti e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio.