Home > Video > La Legge in pillole: stalking condominiale La Legge in pillole: stalking condominiale

Il tuo vicino di casa non ti sopporta? Ti disturba così tanto da rendere la tua vita quotidiana quasi un inferno? ATTENZIONE potrebbe esserci la soluzione giusta per te: il vicino in questione potrebbe essere accusato di stalking condominiale. L’avvocato Mattia Fontana ci spiega quando sussiste veramente e cosa fare per dimostrarlo