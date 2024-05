Il 24 marzo è scomparso lo storico imprenditore vinicolo di Codroipo Pietro Pittaro, all’età di 89 anni, titolare dell’azienda “Vigneti Pietro Pittaro“, che si estende su 85 ettari nelle Grave del Friuli e vende circa 300mila bottiglie di vino all’anno, 100mila delle quali di spumante.

Pittaro ha lasciato l’azienda ai suoi 9 storici dipendenti. Adesso, saranno ex dipendenti e costituiranno una nuova società, che avrà un amministratore delegato, mentre ognuno dei collaboratori di Pittaro manterrà i propri specifici compiti.

L’enologo racconta al Messaggero Veneto:

«Quando facevamo qualche controllo nei vigneti o le prove in cantina ci diceva, ogni tanto in lingua friulana, “Us lassi dut a vualtris” (“lascio tutto a voi”), ma francamente pensavamo che Piero scherzasse. Da parte nostra c’è grande emozione, oltre a un doveroso ringraziamento. E sicuramente c’è l’impegno e la consapevolezza di portare avanti in prima persona l’azienda. E’ un onore e una grande responsabilità. Un dono prezioso che va valorizzato al massimo, faremo di tutto per portare avanti il suo nome come merita».