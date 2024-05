Ancona, evacuato un palazzo per incendio in Tribunale

Ancona, evacuato un palazzo per incendio in Tribunale

Nella mattinata odierna, il Tribunale di Ancona, sito in corso Mazzini, è stato evacuato a causa di un principio di incendio, che ha richiesto un’azione tempestiva per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti.

Ancona, evacuato un palazzo per un incendio in Tribunale

L’incidente è avvenuto poco dopo l’inizio delle attività, intorno alle 8:30, quando è stato attivato l’allarme incendio, mettendo in moto il protocollo di emergenza. Il personale amministrativo, i magistrati e gli avvocati presenti hanno immediatamente abbandonato l’edificio, che conta ben cinque piani, il cui utilizzo è stato reso difficile nei giorni precedenti a causa della temporanea indisponibilità degli ascensori, fermi per lavori di ristrutturazione in corso.

Il principio di incendio si è sviluppato nel quinto e ultimo piano dell’edificio, ma fortunatamente le fiamme sono state prontamente domate dal personale presente sul posto.

Ancona, incendio in Tribunale: evacuato il palazzo

Successivamente, sono intervenuti i vigili del fuoco per effettuare un controllo completo della struttura e assicurarsi che non vi fossero ulteriori pericoli.

È importante sottolineare che non sono stati segnalati né feriti né intossicati a seguito di questo incidente, il che rappresenta una nota positiva in mezzo alla situazione di emergenza.

Una volta che la struttura sarà stata dichiarata sicura dalle autorità competenti, il personale e gli utenti potranno rientrare nelle loro attività quotidiane.

L’episodio sottolinea l’importanza di avere protocolli di sicurezza robusti e personale preparato per gestire situazioni di emergenza, garantendo la protezione di tutti coloro che frequentano gli edifici pubblici.