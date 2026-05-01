Perché Massimo Giletti difende Barbara d'Urso e cosa pensa di Pier Silvio Berlusconi

Perché Massimo Giletti difende Barbara d'Urso e cosa pensa di Pier Silvio Be...

Perché Massimo Giletti difende Barbara d'Urso e cosa pensa di Pier Silvio Be...

Negli ultimi giorni il nome di Barbara d’Urso è tornato a fare notizia per la decisione di avviare una querela contro Mediaset, dopo che la conduzione di Pomeriggio 5 è stata affidata a Myrta Merlino, lasciando la conduttrice senza spazi televisivi fissi. Questo spostamento ha alimentato discussioni sui palinsesti e sulle scelte editoriali della rete, attirando l’attenzione sia dei media che degli addetti ai lavori.

La questione tocca aspetti professionali e personali: da una parte c’è il diritto di un volto storico della tv di tutelare la propria immagine, dall’altra la strategia di un gruppo editoriale nel riorientare programmi e conduzioni.

In questo contesto è intervenuto Massimo Giletti, che ha mischiato sostegno personale e osservazioni critiche sul modo in cui è stata gestita la vicenda.

Pur ammettendo di non essere sempre stato un fan del suo stile, Giletti ha sottolineato che vedere Barbara d’Urso lontana dal piccolo schermo suscita rammarico, perché la considera un vero animale televisivo, una professionista capace di incidere sul pubblico. Le sue parole hanno riacceso il dibattito sul valore dei volti storici nella programmazione televisiva e sulla responsabilità dei dirigenti nel valorizzarli.

Il caso e le scelte di palinsesto

La decisione di affidare Pomeriggio 5 a Myrta Merlino è stata motivata dalla direzione di rete, ma ha provocato una reazione significativa non solo nei fan di Barbara d’Urso ma anche fra i colleghi. La sostituzione ha lasciato Carmela, nota come Carmelita, senza un programma quotidiano e ha spinto la conduttrice a percorrere la via legale. Dal punto di vista editoriale, questi ritocchi di palinsesto rientrano nella normale evoluzione di una rete che cerca di aggiornare offerte e target, tuttavia la risonanza pubblica dimostra come certe figure continuino a pesare sul consenso del pubblico e sull’immagine del canale.

La querela e le reazioni pubbliche

La querela ha amplificato la discussione: commentatori, ex colleghi e opinionisti hanno espresso opinioni divergenti sul merito e sulla forma della contesa. Per molti osservatori la vicenda è emblematica di una tensione più ampia tra esigenze aziendali e tutela delle carriere individuali. Nel dibattito sono emersi temi come la trasparenza delle decisioni di palinsesto, la gestione delle relazioni con i talent e il valore simbolico dei conduttori storici per l’identità del canale.

Il giudizio di Massimo Giletti su d’Urso e Berlusconi

Massimo Giletti non ha risparmiato parole di apprezzamento verso Barbara d’Urso, riconoscendo la sua efficacia televisiva, ma ha mantenuto una posizione critica sul suo stile. Ha altresì elogiato Pier Silvio Berlusconi per aver saputo rafforzare la potenza di Mediaset dopo la scomparsa del padre, sottolineando il ruolo strategico dell’amministratore delegato nel consolidare la rete. Al tempo stesso Giletti non ha escluso a priori l’idea di un suo possibile approdo in futuro su Canale 5, usando un prudente mai dire mai che ha riaperto vecchi rumor su un possibile trasloco professionale verso Cologno Monzese.

Un possibile approdo a Mediaset

Sul versante pratico Giletti è una figura che ha lavorato tra Rai e La7, ma non ha ancora una esperienza consolidata nelle reti della famiglia Berlusconi. I commenti degli addetti ai lavori lo indicano però come un candidato naturale per format d’inchiesta o per un talk politico, simile al ruolo che un tempo ha ricoperto Matrix o a certe trasmissioni di Rete 4. La sua versatilità lo rende adatto sia a programmi d’approfondimento sia a format che richiedono capacità di moderazione e conduzione.

Storia di giudizi: i precedenti del 2019 e 2026

Le opinioni di Giletti su Barbara d’Urso non sono nuove: nel 2019, ospite di Tv Talk condotto da Massimo Bernardini, aveva ammesso di aver trovato Live – Non è la d’Urso talvolta divertente e potente, pur criticando alcuni aspetti, in particolare la gestione della vicenda legata a Tony Colombo e a Pamela Prati/ Mark Caltagirone. Nel 2026, invece, aveva definito Barbara una risorsa per Mediaset, avvertendo però che l’eccessiva quantità di trasmissioni poteva incidere sulla qualità: una riflessione che mette in luce il dilemma tra produttività e cura dei contenuti.

Scenari e riflessioni finali

La vicenda resta aperta e le parole di Massimo Giletti contribuiscono a mantenerla al centro del dibattito pubblico. Tra accuse, difese e possibili spostamenti di conduzione, emergono domande più ampie sul destino dei volti storici e sulla responsabilità dei direttori nel tutelare la qualità del palinsesto. Che si tratti di una partita legale o di un riassetto aziendale, il risultato avrà ripercussioni sull’identità del canale e sull’immaginario del pubblico: la televisione continua a essere, per operatori e spettatori, un terreno dove valori professionali e scelte strategiche si intrecciano in modo spesso imprevedibile.