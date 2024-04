Quarto Grado ha mostrato un video in cui Alessandro Impagnatiello giustifica la presenza di veleno per topi nel suo zaino.

Giulia Tramontano: il veleno per topi nello zaino di Impagnatiello

Quarto Grado ha mostrato un video in cui Alessandro Impagnatiello giustifica la presenza di topicida all’interno del suo zaino, durante un’ispezione domestica da parte dei carabinieri. L’uomo è a processo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. “Il veleno per topi? Ce l’ho perché quando ci fumiamo le canne post lavoro, sui gradoni di piazza Croce Rossa, arrivano della pantegane enormi. Lo buttiamo un po’ in giro” ha dichiarato.

Impagnatiello e il topicida: le ricerche su internet

Gli esami tossicologici condotti sul corpo della ragazza e del bambino che portava n grembo hanno rivelato la presenza di sostanze tossiche compatibili con il topicida. Inoltre, sono state almeno otto le ricerche effettuate da Impagnatiello con le parole “avvelenare feto“, “uccidere feto“, “veleno per topi incinta“, “veleno per topi gravidanza“, risalenti a pochi giorni dopo che la donna aveva scoperto di essere in dolce attesa.