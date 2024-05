Esplosione di una cisterna del cloro presso le piscine di Guastalla: cento in...

Durante un travaso di acido cloridrico, scoppia una cisterna in piscina: diversi intossicati, evacuate anche le scuole

Quella che doveva essere una tranquilla mattinata si è rivelata tutt’altro. La quiete è stata interrotta da un incidente avvenuto presso le piscine di via Sacco e Vanzetti. Il tutto ha avuto inizio intorno alle 8:00 durante un travaso di acido cloridrico. Proprio durante questo processo si è verificata un’esplosione seguita dal rilascio di una densa nube di cloro. Decine di persone, tra cui diversi studenti, sono state raggiunte da questi fumi tossici che hanno portato a tosse e lacrimazione degli occhi.

Guastalla, cisterna del cloro scoppia in piscina: pronto intervento ed evacuazione

Attimi di panico a Guastalla. La nube ha continuato a fare il suo percorso, andando verso il bar e la mensa Cir, vicine alla piscina, dove erano presenti diverse persone che facevano colazione. Successivamente c’è stato il rapido intervento dei soccorsi provenienti da tutta la provincia, che hanno permesso di utilizzare l’ossigenoterapia sul posto, manovra che ha salvato molte vite. Le scuole presenti nei dintorni sono state evacuate in fretta e furia per precauzione, in modo da garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

L’incidente ha richiesto l’intervento del nucleo specializzato Nbcr dei Vigili del Fuoco, esperti nella gestione delle emergenze correlate a sostanze tossiche. Francesco Saverio Violante, medico esperto, ha evidenziato quanto sia pericoloso il cloro.