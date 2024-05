Premierato, Meloni: spero maggioranza due terzi o parola a cittadini

Roma, 8 mag. (askanews) - "Spero" che il premierato sia approvato dal Parlamento "con una maggioranza di due terzi, ma se questo non dovesse accadere la parola passerà agli italiani, come prevede la nostra Costituzione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al conve...

Roma, 8 mag. (askanews) – “Spero” che il premierato sia approvato dal Parlamento “con una maggioranza di due terzi, ma se questo non dovesse accadere la parola passerà agli italiani, come prevede la nostra Costituzione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al convegno ‘La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato’ in corso alla Sala della Regina di Montecitorio.