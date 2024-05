Domenico Viola, operaio di 62 anni rimasto ferito gravemente nell’incidente avvenuto a Casteldaccia, dove hanno perso la vita cinque suoi colleghi, si è svegliato dal coma.

Incidente sul lavoro a Casteldaccia: Domenico Viola si sveglia dal coma

Domenico Viola, 62enne di Partinico, rimasto gravemente ferito nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia, si è svegliato dal coma. L’operaio si trova ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Palermo. Secondo le prime indiscrezioni, come riportato da Telejato, l’uomo sarebbe vigile e cosciente.

Strage a Casteldaccia: morti cinque operai

Gli operai che hanno perso la vita nella strage sul lavoro a Casteldaccia stavano effettuando dei lavori all’interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue. Gli operai sarebbero morti uno dopo l’altro calandosi in un tombino dell’impianto fognario. Vedendo che il collega non tornava, gli altri sono andati a cercarlo per capire cosa stava accadendo. Cinque operai sono morti, uno è rimasto ferito gravemente e un altro è sopravvissuto e ha lanciato l’allarme.