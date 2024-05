Nella zona di Trento un incidente in tangenziale ha paralizzato il traffico per oltre due ore, nella mattinata di giovedì 9 maggio, verso le 6.30

Nella mattinata, intorno alle 6:30 del giovedì 9 maggio, un incidente stradale ha scatenato l’allarme sulla tangenziale di Trento, in direzione sud, nei pressi del ponte San Nicolò.

Trento, un grave incidente in tangenziale ha bloccato il traffico

Due veicoli sono coinvolti nell’incidente, che ha portato al ricovero urgente di due persone in ospedale con codice rosso, mentre un terzo individuo sembra essere rimasto illeso, la situazione ha causato gravi disagi al traffico, con la circolazione bloccata per circa due ore.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono state complicate e urgenti, con la necessità di due ambulanze in codice rosso. Le vittime coinvolte nell’incidente sono una donna di 35 anni e un’altra di 44 anni, entrambe trasportate d’urgenza all’ospedale Santa Chiara.

Il traffico in tilt in tangenziale a Trento

L’impatto sull’afflusso stradale è stato significativo, con lunghe code che si sono estese non solo in direzione sud, ma anche verso est sulla tangenziale, fino alla statale 47 della Valsugana e nella Galleria di Martignano, in direzione Trento. Disagi si sono verificati anche lungo la Gardesana occidentale, partendo dalla zona di Cadine, e sulla provinciale 235 dell’Interporto, in direzione del capoluogo.

Le webcam della Provincia hanno catturato l’immagine delle lunghe code che si allungano in direzione di Trento nord, evidenziando l’entità dei problemi al traffico causati dall’incidente. Bisognerà monitorare da vicino l’evolversi della situazione e i tempi di ripristino della circolazione per valutare gli impatti a lungo termine.