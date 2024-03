L'incidente è avvenuto sulla strada statale 237 in prossimità di Saone, in provincia di Trento

Nello scontro ha perso la vita Federico Facchin, 23enne di Roncone.

Incidente mortale in provincia di Trento

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il furgone, adibito al trasporto di materiale edile, si è schiantato contro l’autoarticolato all’altezza di Saone, non distante dalla Cava Onorati. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, ma per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare. È rimasto ferito anche un secondo ragazzo, di 17 anni, che si trovava a bordo del veicolo e che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara con l’elisoccorso.

Indagano gli inquirenti

La dinamica dell’incidente mortale è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, che dovranno cercare di determinare anche eventuali responsabilità. Il conducente del camion è stato portato all’ospedale di Tione, ma non ha riportato ferite gravi. Presenti anche i Vigili del fuoco di Tione, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa al traffico per consentire di eseguire i rilievi.

