Perla Vatiero e Mirko Brunetti: piccolo incidente domestico

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, dopo l’avventura al GF, sono tornati alla vita reale. Nelle ultime ore hanno perfino avuto un piccolo incidente domestico che hanno voluto condividere con i fan.

Dopo aver vinto il GF, riuscendo a scalzare la super favorita Beatrice Luzzi, Perla Vatiero ha potuto riabbracciare il fidanzato Mirko Brunetti. I due sono finalmente tornati a casa insieme e hanno avuto anche un piccolo incidente domestico. Alcuni hanno letto l’inconveniente come un segno “dall’alto“.

Cosa è successo a Perla Vatiero e Mirko Brunetti?

A raccontare l’incidente domestico sono stati i diretti interessati. Via social, Perla si è mostrata mentre metteva una tavoletta del ghiaccio sulla fronte di Mirko. La Vatiero ha raccontato:

“No allora ragazzi devo raccontarvi cos’è capitato poco fa. Volevo appendere un nostro quadro sopra al letto ma Mirko continuava a dirmi di non metterlo perché sarebbe caduto. Non l’ho ascoltato, l’ho appeso e dopo due secondi gli è caduto in testa”.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: il quadro di coppia colpisce

Un incidente domestico che, per fortuna, non ha riportato conseguenze. Perla e Mirko si sono fatti una risata, ma alcuni fan si sono posti una domanda: il quadro di coppia che cade in testa a Brunetti è un segno del destino? Staremo a vedere.