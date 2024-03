Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello della tv italiana, si è scagliata contro la vittoria di Perla Vatiero al GF 2023. A detta dell’ex bagnina, il vero trionfo è quello di Beatrice Luzzi.

Cristina Plevani contro la vittoria di Perla al GF

A distanza di qualche giorno dalla vittoria di Perla Vatiero al GF, l’ex gieffina Cristina Plevani ha voluto dire la sua. Tramite i social, ha fatto sapere che la vera trionfatrice del reality più spiato d’Italia è Beatrice Luzzi. L’ex volto di Temptation Island, a suo dire, non ha alcun merito.

Le parole di Cristina Plevani su Perla Vatiero

Cristina Plevani ha dichiarato:

“Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei. Una donna dalla dialettica impeccabile. Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?”.

Cristina Plevani: la frecciatina non piace ai fan di Perla

Ovviamente, i fan di Perla non hanno apprezzato le parole con cui Cristina ha commentato la sua vittoria al GF. Al contrario, i sostenitori di Beatrice hanno sposato in tutto e per tutto il suo discorso.