Cristina Plevani attacca il Grande Fratello: "Lo avrei chiuso anni fa"

Cristina Plevani è stata la prima, storica vincitrice del Grande Fratello e forse proprio questo tra i concorrenti più amati nella storia del reality. A 23 anni di distanza dal trionfo, Plevani ha criticato duramente il reality, spiegando cosa non va in questo format, tanto che, in un’intervista rilasciata a Radio Radio alla trasmissione “Non succederà più”, ha dichiarato senza mezzi termini che avrebbe messo un punto fine alla trasmissione già anni fa: “Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello”, ha osservato.

Cristina Plevani, il duro attacco al Grande Fratello: “Mi ha stancato”

La vincitrice della prima edizione del Gf ha proseguito, affermando che non vedrebbe il senso di mandare in onda un programma di questo tipo: “Però, capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa […] Non ci sono più le regole della prima edizione: niente acqua calda, solo un’ora la mattina per lavarsi, niente lavatrici, prove settimanali per guadagnarti da mangiare altrimenti vivevi con il riso o con quello che ti offriva il Grande Fratello, avevi delle ristrettezze, eri isolata dal mondo, noi avevamo il pollaio, le galline, le uova fresche. Poi avevi anche modo di passare le giornate con le prove settimanali, adesso devi litigare per risultare simpatica”.

Su Alfonso Signorini: “Non mi piace come presentatore”

Le critiche di Cristina Plevani non hanno riguardato solo il programma in sé, ma anche l’attuale conduttore del reality, Alfonso Signorini: “Come presentatore a me non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no”. Sulla neo-opinionista Cesara Buonamici ha infine auspicato: “È un’opinionista diversa dalle precedenti. Speriamo che guardi il Grande Fratello”.