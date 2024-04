Selvaggia Lucarelli asfalta Roberto Saviano per il caso Antonio Scurati in Rai.

Con un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Roberto Saviano in merito al caso Antonio Scurati in Rai. A detta della giornalista, lo scrittore di Gomorra ha la “sindrome del perseguitato” e non fa altro che fare vittimismo per spostare l’attenzione su di sé.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Saviano

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato:

“L’autore di Gomorra ha dovuto ristabilire un fondamentale punto fermo: è più martire lui. Ora, io non metto in dubbio l’amarezza e le difficoltà di Saviano, ma l’esclusività che ritiene di poter vantare in termini di attacchi e censure è quantomeno ridicola. In generale credo che se ci mettessimo a contare le querele dei politici a giornali e programmi d’inchiesta e opinione forse Saviano comprenderebbe che purtroppo non ha l’esclusiva sui tentativi di intimidazione”.

Selvaggia Lucarelli: Saviano è vittima di se stesso

La Lucarelli ha concluso accusando Saviano di avere la “sindrome del perseguitato“, sottolineando che è soltanto “vittima del suo autocompiacimento vittimistico”. Selvaggia, in sostanza, muove a Roberto le stesse accuse che potrebbe rivolgere a se stessa.