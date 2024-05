Mirko Brunetti ha confessato di essere stato operato al cuore per ben due volte. Il racconto dell’ex concorrente del Grande Fratello è arrivato a distanza di parecchi anni dall’intervento, ma ha comunque sorpreso i fan.

Mirko Brunetti operato al cuore per 2 volte

Ospite della trasmissione radiofonica Face 2 Face condotta da Le Donatella, in onda su RDS, Mirko Brunetti ha fatto una confessione inedita. Il fidanzato di Perla Vatiero è stato operato al cuore per ben due volte. L’intervento non è recente, ma risale al 2012. Per sua stessa ammissione, ha “rischiato tantissimo”.

Il racconto di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha raccontato:

“Una a ottobre e una a gennaio. Quindi è stato l’anno della separazione dei miei genitori. Lì è cambiato anche il mio modo di vedere le cose, mi sono chiuso molto in me stesso e vedevo il calcio come qualcosa di negativo. Ho rischiato di non poter tornare a giocare, quello è stato un anno tosto, ho rischiato tantissimo”.

A causa delle operazioni al cuore, il ragazzo si è visto costretto a lasciare il calcio per un anno: è stata “una scelta obbligata“.

Come sta Mirko Brunetti oggi?

Dopo l’intervento al cuore, Mirko è tornato a giocare a calcio ed è stato bellissimo riabbracciare i suoi amici. Il fidanzato di Perla ha proseguito:

“Soffrivo di aritmie, c’è stato un momento in cui sono svenuto mentre giocavo, solo che soffrivo d’asma. Quindi in quel momento si pensava che fosse quello il problema. Invece poi, fortunatamente, durante una visita è uscito fuori questo problema che per fortuna si è risolto“.

Fortunatamente, oggi Brunetti sta bene e conduce una vita assolutamente normale.