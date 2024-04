Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno iniziato a vivere nuovamente la loro vita senza stare sotto i riflettori, dopo le esperienze di Temptation Island e del Grande Fratello. Tuttavia, i due ragazzi, intervistati da Casa Chi hanno svelato altri retroscena del loro rapporto.

«Il nostro è un amore, un legame viscerale, quindi sia lei che io non ci siamo mai capacitati che una relazione come la nostra finisse nel modo in cui era finita, con quel falò che rivedendolo ogni volta è una scena terribile per me. Il video confronto che abbiamo fatto poi quando lei era ancora in quarantena è quel pezzo mancante del falò, poi tutto il dopo rispecchia quello che è successo. Dopo un paio di mesi ci eravamo sentiti solo telefonicamente, rivisti solo a quella famosa fashion week due minuti di sfuggita, ma parlati o confrontati per niente, sicuramente per paura di tornare indietro a una situazione che ci era stretta. L’idea del matrimonio è un’idea che ho sempre avuto, per me Perla era ed è oggi la donna della mia vita, quindi l’ho sempre vista mano nella mano con me verso l’altare. Quindi quello che è successo negli ultimi mesi nessuno dei due se lo aspettava, rivederlo oggi è quasi un brutto sogno»