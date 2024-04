Quattro ex allievi si sono ritrovati a Roma, i fan ipotizzano un loro ritorno ad Amici e un video mandato in onda alimenta questa ipotesi: sogno o realtà?

Nicholas, Giovanni, Ayle e Lucia Ferrari: quattro ex allievi della nota trasmissione, hanno condiviso uno stesso video e sono partite le prime ipotesi tra i fan.

Il ritorno degli allievi ad Amici

Uno scenario che ora come ora sembrerebbe irrealizzabile, dato che, in questo periodo, ci avviamo verso la fine del programma.

Nonostante ciò, è una possibilità che ha fatto sognare ad occhi aperti molti fedelissimi del programma.

Una sorpresa nel nuovo daytime di Amici

Mancano ormai meno di tre settimane alla finale di Amici 23 e sono solo 7 gli allievi rimasti ancora in gara.

Oggi su Canale 5 è andato in onda un nuovo daytime, al termine del quale è arrivata una prima anticipazione della prossima striscia quotidiana, che verrà trasmessa domani pomeriggio.

A sorpresa tutti gli eliminati del Serale torneranno all’interno della scuola. Nella breve clip in onda: Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni, Lucia, Lil Jolie, Gaia e Sofia entrano in studio e tornano ai loro vecchi banchi.

Il motivo del ritorno degli allievi ad Amici: cosa succederà?

Attualmente non sappiamo ancora il motivo del ritorno degli ex allievi, ma con ogni probabilità si tratterà di una sorpresa per i concorrenti ancora in gioco.

Su X si pensa che possa trattarsi di un ripescaggio, ma al momento non abbiamo nessuna conferma in merito.