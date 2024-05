Omicidio in un parco a Bologna: fermato ragazzo di 17 anni

Ucciso in un parco a Bologna: fermato un 17enne

Un ragazzo di 17 anni, tunisino come la vittima di 21 anni, è stato fermato come presunto responsabile dell’omicidio avvenuto nel parco della Montagnola di Bologna. Un delitto commesso mercoledì 15 maggio verso le 21. L’omicidio potrebbe essere stato una conseguenza di un tentato furto della bici della vittima, da cui è partita una colluttazione.

Fermato ragazzo di 17 anni: aveva dei precedenti

Le indagini della squadra mobile della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni, hanno portato al fermo del 17enne, che ha diversi precedenti penali per rapina e spaccio. La Polfer è riuscita a rintracciarlo in pizza delle Medaglie d’Oro, davanti alla stazione. Potrebbero aver partecipato altre persone.