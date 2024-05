Bologna, giallo sull'omicidio avvenuto in un parco: accoltellato un 21enne

Nella serata di ieri, intorno alle 21:30, un giovane di 21 anni originario della Tunisia ha perso la vita dopo essere stato accoltellato da un uomo che è in seguito fuggito via. L’assalto è avvenuto al parco della Montagnola a Bologna e al momento non ci sono molte informazioni a riguardo, ma sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.

Un giallo a Bologna

Al momento l’intero caso è ancora un mistero, l’unica cosa certa è che la vittima di quanto avvenuto ieri sera, intorno alle 21:30, nel parco della Montagnola a Bologna è un ragazzo di soli 21 anni con origini tunisine. Stando a quanto riportato, avrebbe perso la vita dopo essere stato colpito da un altro uomo armato di coltello, aggressore che è fuggito via dopo l’attacco.

Sul luogo è successivamente intervenuta la Polizia per dare il via alle indagini e, almeno stando alle prime ipotesi, si parla di un tentato furto finito male. Al momento però non è ancora chiaro cosa sia successo precisamente, anche perché non sembrano esserci stati dei testimoni oculari durante l’aggressione.

A questo punto toccherà alle forze dell’ordine ricomporre il puzzle tramite le indagini sul posto e visionando qualche telecamera nelle vicinanze per scoprire l’identità dell’assalitore.