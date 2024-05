L'aeroporto di Bologna è stato chiuso per qualche ora, dopo che è stata trovata una pistola in una valigia.

L’aeroporto di Bologna è stato chiuso per qualche ora nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio, per motivi di sicurezza. Si è pensato ci fosse una pistola all’interno di una valigia, ma si è trattato di un falso allarme a causa di un errore del nuovo dispositivo di sicurezza.

Bologna, aeroporto chiuso e voli dirottati: trovata pistola in una valigia, ma era un errore

Nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio 2024, è stato chiuso l’aeroporto di Bologna, per motivi di sicurezza. Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, sono stati obbligatoriamente dirottati su destinazioni alternative. L’allarme è stato causato da un errore commesso dal nuovo dispositivo di sicurezza installato da poco. Il dispositivo avrebbe individuato una pistola all’interno di una valigia, ma in realtà non c’era.

Bologna aeroporto chiuso per qualche ora: voli dirottati

Una chiusura improvvisa, che ha portato alla decisione di dirottare alcuni voli su altre destinazioni. L’aeroporto è rimasto chiuso ma è poi tornato in attività dopo circa due ore dall’inizio dello stop. Alcuni voli sono slittati al tardo pomeriggio. Il dispositivo di sicurezza appena installato ha commesso un errore, individuando una pistola che non era presente.