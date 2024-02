Atterraggio di emergenza all'aeroporto di Elmas: cosa è accaduto

Atterraggio di emergenza all'aeroporto di Elmas, dove un Airbus partito da Barcellona in direzione Istanbul, è stato costretto a fermarsi.

Un aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Elmas ma questo non era previsto. È infatti accaduto qualcosa a bordo che non ha lasciato scampo al comandante. Ma cosa è successo di così critico?

Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Elmas

Un Airbus partito da Barcellona e diretto a Istanbul, è stato costretto ad atterrare all’aeroporto di Elmas perché un passeggero ha accusato un malore improvviso e grave.

Il volo della compagnia Pegasus è sceso a Cagliari perché era il punto dove è avvenuto l’imprevisto, il più vicino da raggiungere in quel momento.

Dopo aver appreso l’emergenza, il comandante ha lanciato l’allarme e ha richiesto il permesso di atterrare appunto nello scalo di Elmas, chiedendo assistenza medica pronta a terra, toccata alle 16.20.

L’emergenza sanitaria a bordo del volo atterrato ad Elmas

Stando ai dettagli emersi, a sentirsi male è stato un passeggero russo di 50 anni, il quale ha accusato un grave malore al cuore.

Quando l’Airbus A321 è atterrato era in arresto cardiaco ma ad attenderlo c’era una squadra di medici per pronto soccorso dell’aeroporto.

I sanitari sono saliti a bordo effettuando delle pratiche di rianimazione, poi grazie al defibrillatore, il passeggero di è ripreso.

Per lui però è stato necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale Brotzu per ulteriori accertamenti.

Tragedia scampata insomma grazie all’intervento tempestivo del pilota e dei soccorritori, ora bisognerà far luce su quanto accaduto.