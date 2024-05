Christian Di Martino è il giovane poliziotto 35enne accoltellato a Milano intorno alla mezzanotte fra l’8 e il 9 maggio. L’agente è stato aggredito nei pressi della stazione di Lambrate e ora si trova ricoverato al Niguarda in prognosi riservata.

Poliziotto aggredito a Milano

Intorno alla mezzanotte fra l’8 e il 9 maggio, il vice ispettore della polizia, Christian Di Martino, è stato aggredito a Milano nei pressi della stazione di Lambrate, da un marocchino.

Era sul posto per una richiesta della polizia ferroviaria, in merito al fermo di un uomo in evidente stato di alterazione psichica, che stava lanciando dei sassi contro i treni e le persone presenti in stazione.

Una volta sul posto, è nata una colluttazione nel corso della quale l’aggressore ha estratto un coltello e colpito gli agenti, ferendo gravemente Di Martino.

Le condizioni del poliziotto sono gravi, infatti i fendenti hanno colpito alcuni organi. Dopo un lungo intervento al Niguarda, è in condizioni analoghe a quelle di ieri, quindi piuttosto gravi.

L’arresto dell’aggressore di Milano

A ferire il vice ispettore ma anche altri colleghi e civili presenti nella stazione Lambrate a Milano, è stato un marocchino di 37 anni di nome Hasan Hamism, già noto alle forze dell’ordine per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona.

Condannato in passato per reati di droga e contro il patrimonio, era stato espulso dal nostro Paese ma non è chiaro se non se ne sia mai andato oppure se sia riuscito a tornare. L’ultima denuncia a suo carico risale al 5 maggio scorso, per resistenza a pubblico ufficiale.

Ora è stato arrestato e portato a San Vittore. In queste ore è previsto l’interrogatorio.