Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, un violento episodio ha scosso la Stazione Ferroviaria di Rimini. Un uomo armato di coltello ha attaccato una donna, provocandole ferite. L’incidente ha avuto luogo vicino a piazzale Cesare Battisti, dove l’aggressore, identificato come italiano, ha iniziato a agire in modo minaccioso nei confronti della vittima, che si è poi rivelata essere la sua ex compagna.

Armato di coltello minaccia l’ex e poi l’aggredisce

Dopo averla minacciata verbalmente, l’aggressore ha colpito la ex ferendola al braccio con il coltello. Fortunatamente, la donna ha reagito prontamente chiedendo aiuto, attirando l’attenzione degli agenti della Polfer che erano di pattuglia nella zona.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, l’aggressore ha continuato a minacciare la sua ex compagna fino a quando è stato prontamente immobilizzato e arrestato. Sul luogo dell’aggressione è giunta l’ambulanza del 118 con il personale sanitario, che ha fornito immediatamente le prime cure alla vittima prima di trasportarla al pronto soccorso dell’Ospedale Infermi.

Arrestato per atti persecutori

Nel frattempo, l’uomo è stato condotto negli uffici della Questura e, su disposizione del pubblico ministero, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e lesioni aggravate, oltre che denunciato per violazione del foglio di via da Rimini. Attualmente detenuto nel carcere dei “Casetti”, nei prossimi giorni affronterà l’udienza di convalida davanti al giudice.