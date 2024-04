Dopo l’eliminazione da Amici, Lil Jolie è tornata alla sua vita. Ha anche modificato il suo profilo Instagram e fatto un grande annuncio ai fan. La cantante ha firmato un contratto molto, molto importante.

Lil Jolie, grande annuncio dopo Amici: con chi ha firmato?

Lil Jolie ha perso al ballottaggio con Sarah e ha dovuto lasciare Amici. Subito dopo il verdetto, la cantante ha dichiarato: “Questo percorso ti forma. Inizi a capire che in realtà tu ti basti da solo. E io, qua dentro, ho capito di bastarmi da sola. Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho fatto 24 anni. Sono una donna, sono fiera di essere una donna. Non ho rimpianti. Questo era l’obiettivo che mi ero prefissata e l’ho rispettato. Non avrei mai immaginato fosse così bello stare qui. Sono veramente felice“.

Il grande annuncio di Lil Jolie

Dopo Amici, Lil Jolie ha eliminato tutte le foto dal suo profilo Instagram, anche quelle inerenti il talent, e ha fatto un grande annuncio. La cantante ha firmato un contratto discografico con BMG, etichetta che vanta in scuderia tanti artisti della scena musicale italiana e internazionale.

Lil Jolie ha firmato con BMG

La BMG ha annunciato così l’ingresso dell’ex talento di Amici in scuderia:

“LIl Jolie, la giovane e talentuosa cantautrice tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, firma con BMG”.

Poco dopo, anche Lil ha condiviso l’annuncio della casa discografica.