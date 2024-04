Le reazioni di Lil Jolie e Gaia dopo l’eliminazione durante la quinta puntata di Amici. Le parole della cantante e della ballerina a conclusione di questa esperienza bellissima.

Amici, le prime parole di Lil Jolie dopo l’eliminazione

Lil Jolie è stata la prima a essere eliminata durante la quinta puntata di Amici, dopo che il verdetto è stato rimandato dalla scorsa puntata. “Spero di avere modo di ringraziare tutti, perché mi ero prefissata di ringraziare tutte le persone di questo posto magnifico che ho abitato per 8 mesi” ha dichiarato la cantante, sottolineando di aver imparato a guardarsi allo specchio e ad affrontare da sola le sue paure.

“Questo percorso ti forma. Inizi a capire che ti basti da sola e io qua dentro ho capito che mi basto da sola. Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho compiuto 24 anni. Sono fiera di essere una donna. Non ho rimpianti. Questo è l’obiettivo che mi ero prefissata e l’ho rispettato. Non avrei mai immaginato che fosse così bello stare qui. Sono veramente felice” ha aggiunto la cantante.

Amici, le prime parole di Gaia dopo l’eliminazione: la proposta per la ballerina

Gaia De Martino è stata la seconda eliminata della quinta puntata di Amici. La ballerina è stata eliminata in modo particolare, visto che non ha potuto ballare per via dell’infortunio ma è stata sostituita da Aurora. “Ero una Gaia molto insicura e poco cosciente di quella che potevo essere. Ad oggi penso di essere molto diversa e infatti è strano: mi ricordo di me quando sono entrata e ora è tutto così diverso. Ringrazio molto questa scuola. Penso di aver lasciato un insieme di cose. Aurora era molto dispiaciuta per non avercela fatta, ma io fin dal primo momento in cui l’ho incontrata le ho detto di stare serena” ha dichiarato.

“Ci sono stati due momenti molto difficili qua dentro: quando ho dovuto mostrare il corpo durante il primo compito e l’altro momento… Lo evito! (si riferisce a Mida, ndr)” ha aggiunto, spiegando che ora vuole solo pensare a se stessa e al suo sogno di ballare. Un sogno che può portare avanti grazie alla bellissima sorpresa che ha ricevuto. La ballerina, infatti, partirà per il Portogallo per un contratto da apprendista di danza nella compagnia giovanile diretta da Ricardo Runa “Kayzer Ballett” di Covilhã.