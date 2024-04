Il serale di Amici procede con tanti colpi di scena. Addirittura, nella quinta puntata ci sono state ben due eliminazioni, per un fatto curioso accaduto in quella precedente. Chi sono Lil Jolie e Gaia.

Due eliminate nella quinta puntata di Amici

Il serale di Amici è la meta più ambita e la fase più importante nel percorso degli studenti di canto e ballo che hanno la fortuna di accedere a questa speciale scuola.

Nella quarta puntata, il giudice Michele Bravi era indeciso su chi eliminare fra Lil Jolie e Sarah, così si è riservato di esprimere il voto dopo averle sentite nuovamente all’inizio della quinta puntata, quella appunto di sabato 20 aprile.

Bravi ha deciso di votare a favore di Sarah e così, sommando i voti degli altri colleghi, è stata lei a salvarsi.

Poi la gara è iniziata come di norma, quindi alla fine c’è stata un’altra eliminazione. Al ballottaggio è arrivata di nuovo Sarah ma stavolta contro una ballerina, o meglio due!

Aurora balla per Gaia ad Amici

Infatti, ha fatto il suo esordio proprio nella quinta puntata del serale di Amici, la ballerina Aurora Ranvestel, che in realtà è una vecchia conoscenza della scuola poiché ha partecipato l’anno scorso ma poi ha dovuto abbandonare per un infortunio.

Proprio lei ha sostituito Gaia nelle coreografie, dato che questa è infortunata al ginocchio già da un po’.

Alla fine, i giudici hanno premiato nuovamente Sarah e quindi Gaia (per la quale appunto ha ballato Aurora) è stata eliminata e oltre a questo dispiacere, c’è stato quello per non aver potuto dare il 100% in questo percorso.