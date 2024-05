Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio si è verificato un incidente durante un inseguimento per le vie di Foggia. Un carabiniere è rimasto ferito e un giovane è stato denunciato.

Incidente stradale durante inseguimento a Foggia: ferito un carabiniere

La scorsa notte, a Foggia, si è verificato un inseguimento. Un giovane non si è fermato all’alt ed è fuggito per le strade della città, mentre l’auto dei carabinieri è andata a finire contro due auto. Un carabiniere è rimasto ferito e il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Inseguimento a Foggia: identificato il giovane fuggito

A causa dell’asfalto viscido e scivoloso per via della pioggia, l’automobile dei carabinieri è andata a sbattere contro un veicolo parcheggiato in strada. Nell’impatto è rimasto ferito un agente, che ha riportato traumi e contusioni guaribili in 7 giorni. Il giovane che è scappato è stato identificato e poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.