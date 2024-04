Terribile incidente stradale a Mater, dove due uomini hanno perso la vita in uno schianto che ha coinvolto una vettura e un tir. Tutto è successo nel tardo pomeriggio di lunedì 22 aprile, vediamo i dettagli.

Incidente a Matera

Non si conoscono ancora con chiarezza i dettagli del tragico incidente che a Matera ha coinvolto un tir e una vettura.

L’impatto è stato tale che due uomini sono morti, si tratta di un 46enne di Pulsano e un 48enne di Palagianello. Entrambi si trovavano sull’auto che si è scontrata contro un tir, nei pressi dello stabilimento di Jesce della Mermec-Ferrosud.

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari ma per i due uomini non c’è stato nulla da fare, data la violenza dell’impatto con il mezzo pesante.

La dinamica dell’incidente di Matera e le operazioni di soccorso

Le due persone a bordo delle vetture hanno perso la vita sul colpo. A nulla è servito l’arrivo tempestivo dei soccorritori sanitari, giunti subito sul posto dopo la chiamata.

Hanno solo potuto constatare il decesso degli occupanti dell’auto, ancora incastrati fra le lamiere dei mezzi.

Invece, il conducente del tir è stato subito soccorso per la gravità delle ferite riportate. Per lui è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale tramite eliambulanza, ora si trova al Madonna delle Grazie in condizioni abbastanza serie ma stabili.