L'incidente sulla A19 in direzione Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Agira ha provocato il ferimento di sette persone, due in gravi condizioni

Il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania è di sette feriti: coinvolto un pulmino della Comunità Alloggio di San Gregorio di Catania.

La dinamica dell’incidente in A19

Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per l’esplosione improvvisa di uno pneumatico e si è scontrato violentemente contro le barriere di protezione.

Gli occupanti del bus stavano tornando da Palermo, dove avevano partecipato a un incontro religioso. Si tratta di un gruppo di sette salesiani, 4 minori e 3 maggiorenni appartenenti alla Don Bosco di Catania.

L’arrivo dei soccorsi nell’incidente avvenuto in A19

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Leonforte ed Enna, due elicotteri e anche 4 ambulanze.

A bordo del pulmino viaggiavano un educatore, due volontari del servizio civile, e sei ragazzi ospiti della Comunità.

Le condizioni dei sette feriti

Dei sette feriti, tre sono stati trasportati in codice rosso a Catania; due in elicottero al Cannizzaro, un terzo in ambulanza in un’altra struttura del capoluogo etneo.

Gli altri quattro sono stati ricoverati in ospedali fra Enna e Catania.

Gli ultimi aggiornamenti sulla salute dei feriti: non in pericolo di vita

Don Giovanni D’Andrea, Superiore dei Salesiani, in merito all’incidente rassicura: