Denis Trento aveva solo 41 anni: è morto questa mattina facendo sci alpinismo, scendeva in solitaria dalla parete Nord del Paramont, sopra La Salle. A dare l’allarme la famiglia quando non lo ha visto rientrare.

Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero.

Il corpo è stato recuperato nel primo pomeriggio dal Soccorso e le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza, la salma è a disposizione del Sagf per le operazioni di Polizia giudiziaria.

Denis Trento era molto conosciuto in Valle d’Aosta e nel mondo dello scialpinismo. Tra le tante gare, aveva vinto il Trofeo Mezzalama nel 2009 con Manfred Reichegger e Matteo Eydallin.

Il suo ultimo post su Facebook, un video del 30 aprile, lo riprende mentre scende da un canalino, il Gervasutti, che aveva raggiunto da Helbronner.

E’ stato sciatore, alpinista, guida alpina e grande appassionato della neve e della montagna: lascia la moglie e tre figli.

Inoltre, hanno aggiunto:

«Anche un bell’esempio di vita e di valori umani oltre che sportivi a lui va il riconoscimento del mondo sportivo e di tutti i valdostani che lo hanno conosciuto per aver contribuito a far apprezzare la passione per la montagna e per lo sport in generale».