Monte Bianco, morto 20enne

Una tragica notizia arriva direttamente dal Monte Bianco. Un giovane francese di vent’anni è deceduto precipitando mentre era in discesa. L’alpinista, come spiegato dal portavoce Peloton de Haute montagne della gendarmeria di Chamonix, in Francia, era ben equipaggiato ed è caduto sul versante italiano del massiccio perdendo così la vita.

Giovane alpinista: l’accaduto

Sempre il portavoce ha affermato che l’incidente del giovane è avvenuto nella tarda giornata di domenica scorsa. Il ventenne non era da solo. Insieme a lui era presente un altro alpinista che ha allertato i soccorsi. Il compagno di gita sul Monte Bianco però non è riuscito a contattare chi di dovere in modo immediato. Infatti era già notte inoltrata quando è arrivato all’interno di un rifugio ed è riuscito finalmente a rivolgersi ai soccorsi. L’uomo per fortuna non era ferito ma è stato descritto in stato di shock, evidentemente per quanto era accaduto al suo compagno, per ciò che era successo.

La tragedia sul Monte Bianco

Dopo che i soccorsi si sono messi al lavoro per cercare il ventenne, si è quindi scoperto che è precipitato per centocinquanta metri all’incirca. L’alpinista francese è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di lunedì.