Incendio sul Monte Cusna, le operazioni di spegnimento durate ore a causa del vento di Libeccio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 febbraio, un incendio è divampato lungo la costa delle Veline e ha progressivamente risalito il Monte Cusna.

Il vento di Libeccio ha continuato ad alimentare il fuoco rendendo difficoltoso lo spegnimento dell’incendio. Inoltre, la posizione impervia ha reso l’intervento ancor più complesso.

Le operazioni di spegnimento sono state effettuate tramite un elicottero decollato nel primo mattino da Bologna e per il rifornimento di acqua ci si è affidati al vicino lago della centrale elettrica di Logonchio.

A causa delle difficoltà il fuoco ha retto fino a questa mattina, alle 7 il rogo era ancora in corso mentre alle 9 era percepibile soltanto del fumo.

Il soccorso alpino intervento per placare l’incendio ha dichiarato:

«Visti e considerati gli avvenimenti delle ultime ore, unitamente ai possibili sviluppi legati alle previsioni per la notte e la giornata di domani (vento a 20-30km/h per buona parte della giornata), si sconsiglia vivamente l’accesso a tutti i versanti del Monte Cusna a causa dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio per cause ancora da accertare».