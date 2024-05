Stanno terminando le indagini su Filippo Turetta, presunto assassino di Giulia Cecchettin. Per la Procura ci fu premeditazione.

Il destino di Filippo Turetta è appeso alle decisioni della Procura di Venezia mentre aspetta di conoscere le accuse che dovrà affrontare nel processo per l’omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, avvenuto lo scorso novembre. Fuggito dopo il tragico evento, Turetta è ora detenuto in attesa che le indagini si concludano.

La Procura verso la chiusura del caso

La Procura di Venezia si appresta a chiudere il caso, puntando a contestare al 23enne di Torreglia, Padova, l’aggravante della premeditazione. Se confermata, questa accusa potrebbe significare una condanna al massimo della pena: l’ergastolo. La storia di questo tragico evento continua a tenere banco, suscitando interesse e domande su ciò che realmente è accaduto quella fatidica giornata. Mentre continua a essere detenuto in regime di custodia cautelare, Filippo Turetta potrebbe trovarsi di fronte alla Corte d’Assise già a settembre o, al massimo, all’inizio di ottobre.

Ci fu premeditazione da parte di Filippo Turetta?

La prova della premeditazione dipenderà in gran parte dagli accertamenti condotti sui dispositivi smartphone e pc di Turetta. Se l’aggravante verrà contestata, il giovane non potrà beneficiare del rito abbreviato e del conseguente sconto sulla pena. L’analisi dei dati digitali potrebbe rivelare se l’omicidio è stato pianificato con anticipo, anziché essere il risultato di un impeto improvviso.

Elementi fondamentali

Elementi come la presenza di nastro adesivo e coltelli nel veicolo del 23enne potrebbero sostenere la premeditazione d’omicidio. L’attesa per il processo e la ricerca della verità continueranno a tenere desta l’attenzione pubblica, mentre la giustizia cerca di far luce su questa tragedia.