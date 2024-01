Incendio in fabbrica a Milano: nessun ferito né vittima. Si indaga sulle cause

Terribile incendio a Milano, dove una fabbrica di materiale plastico ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

Incendio in una fabbrica a Milano

Non si conoscono ancora le cause del rogo divampato a Milano, precisamente in una fabbrica di materie plastiche in viale delle Industrie.

Teatro dell’incendio è un capannone che si trova a Settala, a est di Milano, dove appunto si lavorano imballaggi di plastica.

Le fiamme sono scoppiate nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre e hanno tenuti impegnati per diverse ore ben 25 vigili del fuoco.

Incendio di Milano: la dinamica

Sul posto, oltre ai pompieri, sono giunti gli agenti dei carabinieri e gli operatori del 118, per fortuna però non sono stati registrati né vittime né feriti.

Questa la buona notizia, per il capannone però non c’è stato nulla da fare ed è andato completamente distrutto nonostante il lavoro incessante dei soccorritori attivi.

L’allarme è stato lanciato alle 14.20 e le forze dell’ordine stanno interrogando i testimoni oculari per capire cosa possa essere caduto, quindi delineare la dinamica dell’incendio.

L’alta colonna di fumo nero è stata avvistata a chilometri di distanza, così come confermato dalla folla di curiosi che si è radunata tutt’intorno.

Stando alle prime informazioni trapelate, sappiamo che a dare origine alle fiamme potrebbe essere stato uno dei tetti dei capannoni poiché interessato da lavori di manutenzione.

Infatti, la struttura non era isolata ma faceva parte di un gruppo di altri capannoni della medesima ditta. Poi chiaramente i materiali presenti hanno accelerato il cammino del fuoco ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori si è evitato il peggio.

Non sappiamo se al momento del rogo ci fossero operai all’interno.