Dramma a Monzuno, nelle vicinanze di Bologna, dove una donna di 33 anni ha perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente stradale. Nello schianto, sono rimasti feriti anche il figlio 13enne e la sorella minore della donna. entrambi viaggiavano sulla stessa auto della 33enne.

Incidente a Bologna, morta la mamma: feriti figlio e sorella

Si chiamava Debora Natali e aveva 33 anni. La donna era alla guida della sua automobile sulla quale era presente anche il figlioletto 13enne e la sorella di 18 anni, quando ad un tratto un tremendo incidente le ha portato via tutto. Debora, infatti, è andata a schiantarsi violentemente contro un’altra vettura che procedeva sulla strada provinciale in direzione opposta e, nel sinistro, è morta. I tre si stavano recando, intorno alle ore 16, in un luogo adibito alla festa dei 18 anni della sorella di Debora. Per questo motivo l’auto della donna era seguita da un’altra vettura sulla quale si trovava suo marito insieme ad altri parenti.

Incidente a Bologna: avviate le indagini

Al momento, non è ancora del tutto stata chiarita la dinamica dell’incidente e i carabinieri stanno ancora lavorando sulle responsabilità del sinistro. Si sa che chi viaggiava sull’auto che si è scontrata contro la vettura di Debora è rimasto solo lievemente ferito.