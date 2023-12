L'incendio è divampato in un appartamento in via Arquà a Milano, determinante l'intervento dei soccorsi

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 2 dicembre, all’interno di una palazzina nella prima periferia milanese.

Milano, prende fuoco un appartamento

Dai primi accertamenti sembrerebbe che la causa dell’incendio sia stato il surriscaldamento di alcune batterie in carica. In breve tempo le fiamme hanno invaso l’appartamento, sito al secondo piano, intrappolando un ragazzo di 29 anni di origine pakistana al suo interno. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che vedendo il fumo hanno chiamato i soccorsi. Determinante è stato l’intervento di due carabinieri, che sono prontamente intervenuti per salvare il giovane.

L’evacuazione

Gli uomini del nucleo Radio mobile, un maresciallo ed un carabiniere, hanno iniziato a far evacuare i residenti. Alla notizia che un condomino era rimasto bloccato proprio nell’appartamento in cui era divampato l’incendio, sono accorsi sfondando la porta e trascinando fuori il 29enne. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano per le ustioni e l’intossicazione da fumo.

L’intervento del 118

Sul posto anche i sanitari del 118, che si sono occupati dei feriti. Tra essi c’erano anche tre bambini di 4, 6 e 10 anni e un neonato di appena 26 giorni. In totale sono stati evacuati 8 appartamenti e circa 50 persone. I Vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre gli agenti della polizia locale si occuperanno si effettuare i rilievi. Quando tutti erano in salvo, i due uomini dell’Arma si sono recati all’ospedale per degli accertamenti.